Первый вывозной рейс Emirates прибыл из Дубая в Москву
11:29 04.03.2026 (обновлено: 11:42 04.03.2026)
Первый вывозной рейс Emirates прибыл из Дубая в Москву
Первый рейс авиакомпании Emirates после начала обострения на Ближнем Востоке прибыл в "Домодедово" из Дубая, сообщили в воздушной гавани. РИА Новости, 04.03.2026
дубай, ближний восток, москва, emirates, домодедово (аэропорт), военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, Ближний Восток, Москва, Emirates, Домодедово (аэропорт), Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Максим Блинов
Сотрудник аэропорта около самолета Airbus A380 авиакомпании Emirates Airlines в аэропорту Домодедово
Сотрудник аэропорта около самолета Airbus A380 авиакомпании Emirates Airlines в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Сотрудник аэропорта около самолета Airbus A380 авиакомпании Emirates Airlines в аэропорту Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первый рейс авиакомпании Emirates после начала обострения на Ближнем Востоке прибыл в "Домодедово" из Дубая, сообщили в воздушной гавани.
Домодедово уже приземлился рейс EK131 с гражданами РФ", - говорится в сообщении.
Выполнение регулярных рейсов Emirates в Дубай и обратно приостановлено до 23.59 по времени ОАЭ (22.59 мск) 4 марта, но авиакомпания продолжает выполнять ограниченное количество пассажирских и грузовых рейсов. На этих рейсах приоритетными являются пассажиры с более ранними бронированиями, сообщил перевозчик.
ДубайБлижний ВостокМоскваEmiratesДомодедово (аэропорт)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
