Спецборт МЧС с россиянами, покинувшими Иран, прибыл в Жуковский из Баку

05:01 04.03.2026 (обновлено: 09:37 04.03.2026)
Дарья Буймова
Дарья Буймова
россия, иран, азербайджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, ил-76, военная операция сша и израиля против ирана, красный полумесяц, марко рубио, али хаменеи, владимир путин, израиль, в мире
Россия, Иран, Азербайджан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центроспас, Ил-76, Военная операция США и Израиля против Ирана, Красный полумесяц, Марко Рубио, Али Хаменеи, Владимир Путин, Израиль, В мире
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Спецборт МЧС с россиянами, покинувшими Иран через наземные пункты пропуска с Азербайджаном, прилетел в Жуковский, сообщила пресс-служба министерства.
"Борт МЧС России прибыл в подмосковный аэропорт Жуковский", — говорится в заявлении.

Речь идет о самолете Ил-76, который вылетел из Азербайджана в ночь на среду. На борту — 117 человек, в том числе 54 ребенка.
Соотечественников сопровождала группа врачей отряда "Центроспас" и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС.
Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп же пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.
В понедельник Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.
РоссияИранАзербайджанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЦентроспасИл-76Военная операция США и Израиля против ИранаКрасный полумесяцМарко РубиоАли ХаменеиВладимир ПутинИзраильВ мире
 
 
