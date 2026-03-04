Рейтинг@Mail.ru
Военная база США и отель попали под атаку беспилотников в Ираке, пишут СМИ
09:13 04.03.2026 (обновлено: 09:17 04.03.2026)
Военная база США и отель попали под атаку беспилотников в Ираке, пишут СМИ
Военная база США и отель попали под атаку беспилотников в Ираке, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Военная база США и отель попали под атаку беспилотников в Ираке, пишут СМИ
Военная база США и здание отеля попали под атаку беспилотников в иракском Эрбиле, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в службах безопасности. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T09:13:00+03:00
2026-03-04T09:17:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919447366_1316:0:4957:2048_1920x0_80_0_0_8e5a22ea99908f2f47e7c4cdfa9d3b0b.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078309121.html
в мире, сша, эрбиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Эрбиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Военная база США и отель попали под атаку беспилотников в Ираке, пишут СМИ

Reuters: военная база США и отель попали под атаку БПЛА в иракском Эрбиле

© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan SheldonАмериканская авиабаза Эрбиль в Ираке
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan Sheldon
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Военная база США и здание отеля попали под атаку беспилотников в иракском Эрбиле, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в службах безопасности.
"Рано утром в среду целями двух атак беспилотниками стали американская база и отель в иракском Эрбиле", - говорится в сообщении агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
08:00
 
В мире
 
 
