Военная база США и отель попали под атаку беспилотников в Ираке, пишут СМИ
Военная база США и отель попали под атаку беспилотников в Ираке, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Военная база США и отель попали под атаку беспилотников в Ираке, пишут СМИ
Военная база США и здание отеля попали под атаку беспилотников в иракском Эрбиле, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в службах безопасности. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T09:13:00+03:00
2026-03-04T09:13:00+03:00
2026-03-04T09:17:00+03:00
в мире
сша
эрбиль
военная операция сша и израиля против ирана
сша
эрбиль
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919447366_1684:0:4415:2048_1920x0_80_0_0_04795f595856a90949bfb28157d47e9f.jpg
Военная база США и отель попали под атаку беспилотников в Ираке, пишут СМИ
