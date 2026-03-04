https://ria.ru/20260304/reshetnikov-2078542029.html
Решетников рассказал, сколько туристов из России остается в Эмиратах
Решетников рассказал, сколько туристов из России остается в Эмиратах - РИА Новости, 04.03.2026
Решетников рассказал, сколько туристов из России остается в Эмиратах
Порядка 20 тысяч организованных туристов из России остается в ОАЭ, в других странах Ближнего Востока еще 230 человек, сообщил министр экономического развития РФ РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:40:00+03:00
2026-03-04T17:40:00+03:00
2026-03-04T17:43:00+03:00
россия
ближний восток
оаэ
максим решетников
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078211931_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d23bd54f173c296381b20626b9562f0.jpg
https://ria.ru/20260304/turistka-2078509528.html
россия
ближний восток
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078211931_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_79a79c35a1b1189435ffd3fa508b4023.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ближний восток, оаэ, максим решетников, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Ближний Восток, ОАЭ, Максим Решетников, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Решетников рассказал, сколько туристов из России остается в Эмиратах
Решетников: порядка 20 тыс организованных туристов из России остается в ОАЭ