Решетников рассказал, сколько человек вернулись с Ближнего Востока в Россию
17:40 04.03.2026 (обновлено: 17:41 04.03.2026)
Решетников рассказал, сколько человек вернулись с Ближнего Востока в Россию
Решетников рассказал, сколько человек вернулись с Ближнего Востока в Россию - РИА Новости, 04.03.2026
Решетников рассказал, сколько человек вернулись с Ближнего Востока в Россию
Со 2 марта в Россию с Ближнего Востока вернулось 6 тыс человек, выполнено более 30 возвратных рейсов, сообщил министр экономического развития РФ Максим... РИА Новости, 04.03.2026
россия, ближний восток, максим решетников
Россия, Ближний Восток, Максим Решетников
Решетников рассказал, сколько человек вернулись с Ближнего Востока в Россию

Решетников: в Россию с Ближнего Востока со 2 марта вернулось шесть тысяч человек

Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Со 2 марта в Россию с Ближнего Востока вернулось 6 тыс человек, выполнено более 30 возвратных рейсов, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Со 2 марта благодаря договоренностям транспортных властей... российские и зарубежные перевозчики выполнили более 30 рейсов по обходным маршрутам. Сейчас вернулось домой уже 6 тысяч человек", - сказал он в ходе совещания президента РФ с членами правительства.
Люди в центре Дубая - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Решетников рассказал о возврате денег туристам за туры на Ближний Восток
РоссияБлижний ВостокМаксим Решетников
 
 
