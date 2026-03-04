https://ria.ru/20260304/reshetnikov-2078541939.html
Решетников рассказал, сколько человек вернулись с Ближнего Востока в Россию
Решетников рассказал, сколько человек вернулись с Ближнего Востока в Россию - РИА Новости, 04.03.2026
Решетников рассказал, сколько человек вернулись с Ближнего Востока в Россию
Со 2 марта в Россию с Ближнего Востока вернулось 6 тыс человек, выполнено более 30 возвратных рейсов, сообщил министр экономического развития РФ Максим... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:40:00+03:00
2026-03-04T17:40:00+03:00
2026-03-04T17:41:00+03:00
россия
ближний восток
максим решетников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039602439_0:88:3232:1906_1920x0_80_0_0_9e8b72a0bedfbe6650bf0d7a0e8ffdee.jpg
https://ria.ru/20260304/reshetnikov-2078541171.html
россия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039602439_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_c7c34dedd9b2bd58cf3065cf27dc8384.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ближний восток, максим решетников
Россия, Ближний Восток, Максим Решетников
Решетников рассказал, сколько человек вернулись с Ближнего Востока в Россию
Решетников: в Россию с Ближнего Востока со 2 марта вернулось шесть тысяч человек