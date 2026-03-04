Рейтинг@Mail.ru
17:39 04.03.2026 (обновлено: 17:49 04.03.2026)
Решетников рассказал о возврате денег туристам за туры на Ближний Восток
ближний восток, сша, иран, максим решетников, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), военная операция сша и израиля против ирана
Ближний Восток, США, Иран, Максим Решетников, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минэкономразвития предлагает вернуть туристам деньги за туры на Ближний Восток за счет Фонда персональной ответственности туроператоров, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство. Сейчас из региона организованы вывозные рейсы для россиян.
"Чтобы компенсировать потери туротрасли, мы подготовили распоряжение правительства о возврате туристам денег за счет средств Фонда персональной ответственности туроператоров", - заявил Решетников, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Решетников рассказал, сколько человек вернулись с Ближнего Востока в Россию
Вчера, 17:40
 
