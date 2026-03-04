https://ria.ru/20260304/reshetnikov-2078541078.html
Решетников назвал число туристов из России на Ближнем Востоке
Решетников назвал число туристов из России на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.03.2026
Решетников назвал число туристов из России на Ближнем Востоке
Порядка 23,5 тысяч российских организованных туристов отдыхали на Ближнем Востоке на момент начала конфликта, сообщил министр экономического развития РФ Максим... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:39:00+03:00
2026-03-04T17:39:00+03:00
2026-03-04T17:48:00+03:00
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
россия
максим решетников
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039602439_0:88:3232:1906_1920x0_80_0_0_9e8b72a0bedfbe6650bf0d7a0e8ffdee.jpg
https://ria.ru/20260304/reshetnikov-2078541939.html
ближний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039602439_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_c7c34dedd9b2bd58cf3065cf27dc8384.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана, россия, максим решетников, владимир путин, общество
Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана, Россия, Максим Решетников, Владимир Путин, Общество
Решетников назвал число туристов из России на Ближнем Востоке
Решетников: порядка 23,5 тысяч российских туристов отдыхали на Ближнем Востоке