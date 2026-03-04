Решетников назвал число туристов из России на Ближнем Востоке

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Порядка 23,5 тысяч российских организованных туристов отдыхали на Ближнем Востоке на момент начала конфликта, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.