Решетников назвал число туристов из России на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.03.2026
17:39 04.03.2026 (обновлено: 17:48 04.03.2026)
Решетников назвал число туристов из России на Ближнем Востоке
Решетников назвал число туристов из России на Ближнем Востоке
Порядка 23,5 тысяч российских организованных туристов отдыхали на Ближнем Востоке на момент начала конфликта, сообщил министр экономического развития РФ Максим... РИА Новости, 04.03.2026
ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана, россия, максим решетников, владимир путин, общество
Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана, Россия, Максим Решетников, Владимир Путин, Общество
Решетников назвал число туристов из России на Ближнем Востоке

Решетников: порядка 23,5 тысяч российских туристов отдыхали на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Порядка 23,5 тысяч российских организованных туристов отдыхали на Ближнем Востоке на момент начала конфликта, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
"На момент начала конфликта в этих странах отдыхали организованно 23,5 тысячи российских туристов, из них более 90% - в Эмиратах. При этом сразу скажу, что общее число российских граждан, кто там оказался, оно, конечно, гораздо больше. Вот туристов, например, примерно столько же сколько организованный поток",- сказал Решетников.
"Сразу скажу, что по Израилю и Ирану у нас действовал запрет по продаже туда туристических пакетов, заранее. Поэтому никаких организованных туристов там нет, и с этой точки зрения мы занимаемся именно арабскими странами", - добавил он.
Максим Решетников на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Решетников рассказал, сколько человек вернулись с Ближнего Востока в Россию
Ближний ВостокВоенная операция США и Израиля против ИранаРоссияМаксим РешетниковВладимир ПутинОбщество
 
 
