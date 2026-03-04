Рейтинг@Mail.ru
Решетников назвал число отмененных рейсов с Ближнего Востока
17:37 04.03.2026 (обновлено: 18:37 04.03.2026)
Решетников назвал число отмененных рейсов с Ближнего Востока
Решетников назвал число отмененных рейсов с Ближнего Востока
Более 250 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока было отменено с 28 февраля, большая часть с ОАЭ, сообщил министр экономического развития РФ Максим... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:37:00+03:00
2026-03-04T18:37:00+03:00
Решетников назвал число отмененных рейсов с Ближнего Востока

Максим Решетников
Максим Решетников
Максим Решетников. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 250 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока было отменено с 28 февраля, большая часть с ОАЭ, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"С 28 февраля у нас закрыто воздушное пространство 10 стран и отменено более 250 рейсов. С Россией большая часть это Объединенные Арабские Эмираты", - заявил он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Российские паспорта и посадочный в руках у пассажира - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Турист рассказал, как случайно смог зарегистрироваться на рейс из Дубая
Вчера, 15:45
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство. Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.
Минтранс ранее в среду сообщил, что российским и зарубежным авиакомпаниям может потребоваться до 10 дней на вывоз граждан России с Ближнего Востока, то есть данная работа может завершиться 14 марта.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Вернувшийся из Дубая турист рассказал, что на вывозных рейсах есть места
Вчера, 03:20
 
Ближний Восток Россия ОАЭ Максим Решетников Владимир Путин Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
