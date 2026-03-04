Решетников назвал число отмененных рейсов с Ближнего Востока

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 250 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока было отменено с 28 февраля, большая часть с ОАЭ, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Минтранс ранее в среду сообщил, что российским и зарубежным авиакомпаниям может потребоваться до 10 дней на вывоз граждан России с Ближнего Востока, то есть данная работа может завершиться 14 марта.