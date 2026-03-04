Решетников назвал число отмененных рейсов с Ближнего Востока

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 250 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока было отменено с 28 февраля, большая часть с ОАЭ, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"С 28 февраля у нас закрыто воздушное пространство 10 стран и отменено более 250 рейсов. С Россией большая часть это Объединенные Арабские Эмираты", - заявил он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство. Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.
Минтранс ранее в среду сообщил, что российским и зарубежным авиакомпаниям может потребоваться до 10 дней на вывоз граждан России с Ближнего Востока, то есть данная работа может завершиться 14 марта.