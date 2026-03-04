https://ria.ru/20260304/reshetnikov-2078537747.html
Решетников рассказал о росте числа въездных турпоездок в Россию в 2025 году
Решетников рассказал о росте числа въездных турпоездок в Россию в 2025 году
Въездной турпоток в Россию в 2025 году вырос на 12%, до 5 миллионов туристов, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 04.03.2026
россия
саудовская аравия
китай
максим решетников
владимир путин
Россия, Саудовская Аравия, Китай, Максим Решетников, Владимир Путин
Решетников: число въездных турпоездок в Россию в 2025 году выросло на 12%