Рейтинг@Mail.ru
Решетников рассказал о росте числа въездных турпоездок в Россию в 2025 году - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 04.03.2026 (обновлено: 17:43 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/reshetnikov-2078537747.html
Решетников рассказал о росте числа въездных турпоездок в Россию в 2025 году
Решетников рассказал о росте числа въездных турпоездок в Россию в 2025 году - РИА Новости, 04.03.2026
Решетников рассказал о росте числа въездных турпоездок в Россию в 2025 году
Въездной турпоток в Россию в 2025 году вырос на 12%, до 5 миллионов туристов, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:29:00+03:00
2026-03-04T17:43:00+03:00
россия
саудовская аравия
китай
максим решетников
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980082935_121:0:2821:1519_1920x0_80_0_0_69650838f32b23d90b26ff1b03310cf3.jpg
https://ria.ru/20260304/reshetnikov-2078541171.html
россия
саудовская аравия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980082935_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_3462dc4ab3d66b009d232d18b78d8e1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, саудовская аравия, китай, максим решетников, владимир путин
Россия, Саудовская Аравия, Китай, Максим Решетников, Владимир Путин
Решетников рассказал о росте числа въездных турпоездок в Россию в 2025 году

Решетников: число въездных турпоездок в Россию в 2025 году выросло на 12%

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКитайские туристы возле Морского вокзала во Владивостоке
Китайские туристы возле Морского вокзала во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Китайские туристы возле Морского вокзала во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Въездной турпоток в Россию в 2025 году вырос на 12%, до 5 миллионов туристов, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Существенно вырос въездной туризм: плюс 12%, 5 миллионов гостей. Это результат принятых вами (президентом Владимиром Путиным - ред.) решений: по расширению авиасообщения с Саудовской Аравией, с Вьетнамом, с Китаем, а также по развитию системы единой электронной визы", - сказал Решетников на совещании президента России с членами правительства.
"И вот с Китаем, с Оманом, и скоро еще заработает у нас безвиз с Саудовской Аравией. Сработало и продвижение бренда России на международных рынках", - добавил министр.
Люди в центре Дубая - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Решетников рассказал о возврате денег туристам за туры на Ближний Восток
Вчера, 17:39
 
РоссияСаудовская АравияКитайМаксим РешетниковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала