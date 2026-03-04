Рейтинг@Mail.ru
04.03.2026

Бортпроводник рейса из Маската в Москву рассказал о заполненности самолета
23:59 04.03.2026
Бортпроводник рейса из Маската в Москву рассказал о заполненности самолета
Бортпроводник рейса из Маската в Москву рассказал о заполненности самолета
Рейс Oman Air из Маската в Москву был выполнен с полной загрузкой, рассказал РИА Новости бортпроводник авиакомпании. РИА Новости, 04.03.2026
Маскат (город), Москва, Шереметьево (аэропорт), Военная операция США и Израиля против Ирана, Оман
Бортпроводник рейса из Маската в Москву рассказал о заполненности самолета

РИА Новости: рейс из Маската в Москву был выполнен с полной загрузкой

Пассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Рейс Oman Air из Маската в Москву был выполнен с полной загрузкой, рассказал РИА Новости бортпроводник авиакомпании.
"Рейс был полный... загрузка 100%", - сказал бортпроводник на вопрос о том, сколько пассажиров летело из Маската в Москву.
В среду в московский аэропорт "Шереметьево" прибыл рейс оманской авиакомпании Oman Air, на борту которого находились российские туристы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
