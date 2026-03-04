Бортпроводник рейса из Маската в Москву рассказал о заполненности самолета

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Рейс Oman Air из Маската в Москву был выполнен с полной загрузкой, рассказал РИА Новости бортпроводник авиакомпании.

В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.