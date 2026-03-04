Вывозной рейс S7 из Дубая приземлился в Новосибирске

Рейтинг@Mail.ru
15:05 04.03.2026 (обновлено: 16:26 04.03.2026)
Первый вывозной рейс авиакомпании S7 ("Сибирь") из Дубая в Новосибирск прибыл в аэропорт назначения, сообщил авиаперевозчик. РИА Новости, 04.03.2026
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первый вывозной рейс авиакомпании S7 ("Сибирь") из Дубая в Новосибирск прибыл в аэропорт назначения, сообщил авиаперевозчик.
"Первый вывозной рейс из Объединенных Арабских Эмиратов S7 5786 Дубай (DXB) - Новосибирск приземлился в аэропорту Толмачево в 18.42 по местному времени (14.42 мск - ред.)", - говорится в сообщении.
Застрявший в Дубае россиянин рассказал, как отели обманывают туристов
НовосибирскДубайS7 AirlinesТолмачево (аэропорт)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Заголовок открываемого материала