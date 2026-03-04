https://ria.ru/20260304/rejs-2078482740.html
Вывозной рейс S7 из Дубая приземлился в Новосибирске
Первый вывозной рейс авиакомпании S7 ("Сибирь") из Дубая в Новосибирск прибыл в аэропорт назначения, сообщил авиаперевозчик. РИА Новости, 04.03.2026
новосибирск
дубай
s7 airlines
толмачево (аэропорт)
военная операция сша и израиля против ирана
Новосибирск, Дубай, S7 Airlines, Толмачево (аэропорт), Военная операция США и Израиля против Ирана
