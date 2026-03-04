https://ria.ru/20260304/rebenok-2078381818.html
Московские врачи спасли ребенка, проглотившего кубик во время игры
Московские врачи из детской больницы Башляевой помогли ребенку, который проглотил кубик во время настольной игры, сообщается в канале MAX cтоличного... РИА Новости, 04.03.2026
