Московские врачи спасли ребенка, проглотившего кубик во время игры
10:05 04.03.2026
Московские врачи спасли ребенка, проглотившего кубик во время игры
Московские врачи из детской больницы Башляевой помогли ребенку, который проглотил кубик во время настольной игры
здоровье - общество, москва
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Москва
Московские врачи спасли ребенка, проглотившего кубик во время игры

В Москве врачи спасли проглотившего кубик во время игры мальчика

© Фото : "Московская медицина"/MAXКубик, который проглотил ребенок во время настольной игры в Москве
Кубик, который проглотил ребенок во время настольной игры в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : "Московская медицина"/MAX
Кубик, который проглотил ребенок во время настольной игры в Москве
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Московские врачи из детской больницы Башляевой помогли ребенку, который проглотил кубик во время настольной игры, сообщается в канале MAX cтоличного департамента здравоохранения.
"Юный москвич играл в настольную игру и случайно сделал необычный ход - проглотил игральный кубик. Тот застрял в желудке, отказавшись выходить естественным путём. Родители запаниковали и повезли ребёнка в Детскую больницу имени Башляевой", - говорится в сообщении.
Уточняется, что московские врачи с помощью специального инструмента аккуратно извлекли инородное тело. Операция по извлечению кубика из желудка ребенка прошла успешно. Мальчик дома, в отличном настроении.
Врачи Краевой детской клинической больницы №1 проводят операцию девочке - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Во Владивостоке врачи спасли девочку, которая наелась камней
25 августа 2025, 03:48
 
Хорошие новостиЗдоровье - ОбществоМосква
 
 
