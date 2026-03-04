Рейтинг@Mail.ru
Финансист раскрыла, как маркетплейсы оформляют рассрочку за спиной клиента - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/rassrochka-2078328206.html
Финансист раскрыла, как маркетплейсы оформляют рассрочку за спиной клиента
Финансист раскрыла, как маркетплейсы оформляют рассрочку за спиной клиента - РИА Новости, 04.03.2026
Финансист раскрыла, как маркетплейсы оформляют рассрочку за спиной клиента
Оформление рассрочки на маркетплейсах иногда происходит без ведома клиента. Что делать в такой ситуации, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T02:10:00+03:00
2026-03-04T02:10:00+03:00
мери валишвили
рэу имени г. в. плеханова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594174244_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_99974154367c144157a4e35d74503fcc.jpg
https://ria.ru/20260224/kreditka-2076148458.html
https://ria.ru/20260223/zaym-2076148709.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594174244_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_09af0f2f1c9d063c3a1bd18cace87fec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мери валишвили, рэу имени г. в. плеханова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, россия
Мери Валишвили, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Россия
Финансист раскрыла, как маркетплейсы оформляют рассрочку за спиной клиента

Финансист Валишвили: маркетплейсы оформляют рассрочку за спиной клиента

© Depositphotos.com / pressmasterДокументы
Документы - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Depositphotos.com / pressmaster
Документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Оформление рассрочки на маркетплейсах иногда происходит без ведома клиента. Что делать в такой ситуации, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Как правило, рассрочка на несколько месяцев на маркетплейсах беспроцентная — ее оформляют сами магазины. Но бывает, что к этому подключают микрокредиторов, которые берут процент и комиссию за услуги. Если невнимательно читать условия и взять такую рассрочку, на вас повиснет долг — проценты и комиссия за услугу.
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Экономист раскрыла опасности кредитки с лимитом в 50 тысяч рублей
24 февраля, 02:10
“Деньги списывают с карты автоматически. Фактически такие действия магазина являются недобросовестной практикой и нарушают закон "О защите прав потребителей", — утверждает финансист.
Она советует обращаться в службу поддержки и банк, с карты которого произошло списание, с просьбой отозвать платеж. Если это не помогает, следует обратиться в Роспотребнадзор и Банк России с жалобой на навязывание платных услуг. В целом для защиты от таких списаний Валишвили советует оформить самозапрет на кредиты и микрозаймы без личного обращения.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Россиянам объяснили, как изменятся “займы до зарплаты” с марта
23 февраля, 03:10
 
Мери ВалишвилиРЭУ имени Г. В. ПлехановаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала