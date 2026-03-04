Финансист раскрыла, как маркетплейсы оформляют рассрочку за спиной клиента

Как правило, рассрочка на несколько месяцев на маркетплейсах беспроцентная — ее оформляют сами магазины. Но бывает, что к этому подключают микрокредиторов, которые берут процент и комиссию за услуги. Если невнимательно читать условия и взять такую рассрочку, на вас повиснет долг — проценты и комиссия за услугу.