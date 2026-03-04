Рейтинг@Mail.ru
Суд назначил дату рассмотрения дела курского экс-губернатора Смирнова
15:53 04.03.2026
Суд назначил дату рассмотрения дела курского экс-губернатора Смирнова
происшествия
курская область
россия
курск
алексей смирнов (политик)
алексей дедов
генеральная прокуратура рф
курская область
россия
курск
происшествия, курская область, россия, курск, алексей смирнов (политик), алексей дедов, генеральная прокуратура рф
Суд назначил дату рассмотрения дела курского экс-губернатора Смирнова

САРАТОВ, 4 мар - РИА Новости. Рассмотрение дела в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова с ходатайством об изменении территориальной подсудности назначено на 12 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Первого кассационного суда общей юрисдикции.
В феврале дело начали рассматривать в Ленинском районном суде Курска, однако защита экс-губернатора попросила изменить территориальную подсудность по уголовному делу о взятках, передав его для рассмотрения по существу районному суду другого субъекта РФ, входящего в первый кассационный округ. Во вторник дело поступило в кассацию и было передано судье.
"Ходатайство защитника бывшего губернатора Курской области Смирнова - адвоката Бессмельцева об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении Смирнова назначено к рассмотрению в судебном заседании Первого кассационного суда общей юрисдикции на 12 марта 2026 года", - рассказали агентству в суде.
В начале февраля Генпрокуратура России сообщила, что направила в суд дела экс-заместителей губернатора Курской области Алексея Смирнова (с сентября 2024 года по май 2025 года был губернатором Курской области) и Алексея Дедова, обвиняемых в получении взяток на сумму свыше 20 миллионов рублей. По версии следствия, с июня 2022 года по апрель 2023 года Дедов со Смирновым при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
Алексей Смирнов в суде - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Прокурор заявила о склонности курского экс-губернатора Смирнова к суициду
17 февраля, 12:05
 
Происшествия, Курская область, Россия, Курск, Алексей Смирнов (политик), Алексей Дедов, Генеральная прокуратура РФ
 
 
