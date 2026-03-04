Суд назначил дату рассмотрения дела курского экс-губернатора Смирнова

САРАТОВ, 4 мар - РИА Новости. Рассмотрение дела в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова с ходатайством об изменении территориальной подсудности назначено на 12 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Первого кассационного суда общей юрисдикции.
В феврале дело начали рассматривать в Ленинском районном суде Курска, однако защита экс-губернатора попросила изменить территориальную подсудность по уголовному делу о взятках, передав его для рассмотрения по существу районному суду другого субъекта РФ, входящего в первый кассационный округ. Во вторник дело поступило в кассацию и было передано судье.
"Ходатайство защитника бывшего губернатора Курской области Смирнова - адвоката Бессмельцева об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении Смирнова назначено к рассмотрению в судебном заседании Первого кассационного суда общей юрисдикции на 12 марта 2026 года", - рассказали агентству в суде.
В начале февраля Генпрокуратура России сообщила, что направила в суд дела экс-заместителей губернатора Курской области Алексея Смирнова (с сентября 2024 года по май 2025 года был губернатором Курской области) и Алексея Дедова, обвиняемых в получении взяток на сумму свыше 20 миллионов рублей. По версии следствия, с июня 2022 года по апрель 2023 года Дедов со Смирновым при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.