Суд назначил дату рассмотрения дела курского экс-губернатора Смирнова

САРАТОВ, 4 мар - РИА Новости. Рассмотрение дела в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова с ходатайством об изменении территориальной подсудности назначено на 12 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Первого кассационного суда общей юрисдикции.