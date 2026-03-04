У актера Брюса Кэмпбелла нашли рак

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Голливудский актер Брюс Кэмпбелл, наиболее известный ролью Эша Уильямса в серии фильмов ужасов "Зловещие мертвецы", объявил, что врачи обнаружили у него рак.

Кэмпбелл добавил, что не желает раскрывать других подробностей болезни, и заявил, что планирует посвятить лето лечению, чтобы позже продолжить творческую деятельность.