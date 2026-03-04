Рейтинг@Mail.ru
У актера Брюса Кэмпбелла нашли рак - РИА Новости, 04.03.2026
09:08 04.03.2026
У актера Брюса Кэмпбелла нашли рак
Голливудский актер Брюс Кэмпбелл, наиболее известный ролью Эша Уильямса в серии фильмов ужасов "Зловещие мертвецы", объявил, что врачи обнаружили у него рак. РИА Новости, 04.03.2026
в мире
https://ria.ru/20260302/meditsina-2078000589.html
2026
Новости
В мире
У актера Брюса Кэмпбелла нашли рак

У актера Кэмпбелла из "Зловещих мертвецов" обнаружили рак

Брюс Кэмпбелл
Брюс Кэмпбелл - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Chris Pizzello
Брюс Кэмпбелл. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Голливудский актер Брюс Кэмпбелл, наиболее известный ролью Эша Уильямса в серии фильмов ужасов "Зловещие мертвецы", объявил, что врачи обнаружили у него рак.
"Ныне, когда кто-то сталкивается с проблемами здоровья, это называют "возможностью", так что остановимся на этом слове - со мной тоже это приключилось. Это также зовется тем типом рака, которому можно противостоять и который излечим", - написал Кэмпбелл на странице в соцсети X.
Кэмпбелл добавил, что не желает раскрывать других подробностей болезни, и заявил, что планирует посвятить лето лечению, чтобы позже продолжить творческую деятельность.
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Российские ученые работают над передовыми методами лечения рака крови
2 марта, 19:20
 
В мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
