У актера Брюса Кэмпбелла нашли рак
У актера Брюса Кэмпбелла нашли рак - РИА Новости, 04.03.2026
У актера Брюса Кэмпбелла нашли рак
Голливудский актер Брюс Кэмпбелл, наиболее известный ролью Эша Уильямса в серии фильмов ужасов "Зловещие мертвецы", объявил, что врачи обнаружили у него рак. РИА Новости, 04.03.2026
У актера Брюса Кэмпбелла нашли рак
У актера Кэмпбелла из "Зловещих мертвецов" обнаружили рак
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Голливудский актер Брюс Кэмпбелл, наиболее известный ролью Эша Уильямса в серии фильмов ужасов "Зловещие мертвецы", объявил, что врачи обнаружили у него рак.
"Ныне, когда кто-то сталкивается с проблемами здоровья, это называют "возможностью", так что остановимся на этом слове - со мной тоже это приключилось. Это также зовется тем типом рака, которому можно противостоять и который излечим", - написал Кэмпбелл на странице в соцсети X
Кэмпбелл добавил, что не желает раскрывать других подробностей болезни, и заявил, что планирует посвятить лето лечению, чтобы позже продолжить творческую деятельность.