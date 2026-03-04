https://ria.ru/20260304/pvo-2078610486.html
ПВО сбила 48 украинских беспилотников над Россией
ПВО сбила 48 украинских беспилотников над Россией
Силы ПВО за три часа перехватили и уничтожили 48 украинских БПЛА, в том числе 18 над акваториями Черного и Азовского морей, сообщило Минобороны России в среду. РИА Новости, 04.03.2026
ПВО сбила 48 украинских беспилотников над Россией
