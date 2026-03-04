Рейтинг@Mail.ru
ПВО перехватила несколько целей над Дубаем - РИА Новости, 04.03.2026
22:04 04.03.2026
ПВО перехватила несколько целей над Дубаем
ПВО перехватила несколько целей в небе над Дубаем, никто не ранен, сообщили власти эмирата.
2026
дубай, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
ПВО перехватила несколько целей над Дубаем

Район Даунтаун Дубай в Дубае
Район Даунтаун Дубай в Дубае. Архивное фото
СТАМБУЛ, 4 мар – РИА Новости. ПВО перехватила несколько целей в небе над Дубаем, никто не ранен, сообщили власти эмирата.
"Компетентные органы подтверждают, что звуки, которые были слышны в различных частях эмирата, являются результатом работы противовоздушной обороны, успешно перехватившей ряд целей. Обошлось без пострадавших", - сообщил медиаофис властей Дубая в пресс-релизе.
