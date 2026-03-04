https://ria.ru/20260304/pvo-2078589206.html
ПВО уничтожила 34 беспилотника над Россией
ПВО уничтожила 34 беспилотника над Россией - РИА Новости, 04.03.2026
ПВО уничтожила 34 беспилотника над Россией
Средства ПВО с 16.00 мск до 20.00 мск перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в среду Минобороны России. РИА Новости, 04.03.2026
специальная военная операция на украине
черное море
азовское море
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
