ПВО уничтожила 76 украинских беспилотников над Россией

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Средства ПВО с 8.00 мск до 16.00 мск перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в среду Минобороны России.
"Четвертого марта в период с 8.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - следует из сообщения министерства.
МО уточнило, что 27 БПЛА перехватили и уничтожили над территорией Крыма, 16 БПЛА - над акваторией Азовского моря, 14 БПЛА - над территорией Краснодарского края, девять БПЛА - над территорией Белгородской области, три БПЛА - над акваторией Черного моря, два БПЛА - над территорией Калужской области, два БПЛА - над территорией Кировской области, два БПЛА - над территорией Курской области, один БПЛА - над территорией Республики Марий Эл.
