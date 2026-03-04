Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА - РИА Новости, 04.03.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 04.03.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
безопасность, волгоградская область, белгородская область, астраханская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Волгоградская область, Белгородская область, Астраханская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 32 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в среду.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 3 марта до 7.00 мск 4 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 21 БПЛА - над территорией Волгоградской области, по четыре БПЛА - над территориями Ростовской и Белгородской областей, два БПЛА - над территорией Астраханской области и один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
