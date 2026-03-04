https://ria.ru/20260304/pvo-2078359862.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА - РИА Новости, 04.03.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 32 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в среду. РИА Новости, 04.03.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника