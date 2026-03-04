Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 04.03.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:49 04.03.2026
В Ростовской области отразили атаку беспилотников
Атака нескольких десятков беспилотников отражена в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 04.03.2026
2026
Командный пункт
Командный пункт
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Атака нескольких десятков беспилотников отражена в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Сегодня ночью Ростовская область подвергалась воздушной атаке. Несколько десятков БПЛА отражены в двух районах - Миллеровском и Тарасовском. Люди не пострадали", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что несколько обломков БПЛА повредили остекление и входную дверь строящейся базы отдыха.
