В Ростовской области отразили атаку беспилотников
Атака нескольких десятков беспилотников отражена в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 04.03.2026
