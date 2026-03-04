Рейтинг@Mail.ru
04:41 04.03.2026
ПВО Саудовской Аравии уничтожила девять беспилотников
ПВО Саудовской Аравии уничтожила девять беспилотников
Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили девять беспилотников при входе в воздушное пространство королевства, сообщило министерство обороны. РИА Новости, 04.03.2026
в мире
саудовская аравия
военная операция сша и израиля против ирана
саудовская аравия
2026
в мире, саудовская аравия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Саудовская Аравия, Военная операция США и Израиля против Ирана
ПВО Саудовской Аравии уничтожила девять беспилотников

Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили девять беспилотников

© REUTERS / Mohammed SalemДым на месте иранского удара в Дохе, Катар
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар. Архивное фото
ДОХА, 4 мар - РИА Новости. Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили девять беспилотников при входе в воздушное пространство королевства, сообщило министерство обороны.
"Системы ПВО перехватили и уничтожили девять беспилотников при входе в воздушное пространство королевства", - говорится в сообщении саудовского оборонного ведомства, опубликованном в соцсети X.
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
СМИ узнали, как были сбиты американские истребители в Кувейте
В мире, Саудовская Аравия, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
