ПВО Саудовской Аравии уничтожила девять беспилотников
ПВО Саудовской Аравии уничтожила девять беспилотников - РИА Новости, 04.03.2026
ПВО Саудовской Аравии уничтожила девять беспилотников
Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили девять беспилотников при входе в воздушное пространство королевства, сообщило министерство обороны. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T04:41:00+03:00
2026-03-04T04:41:00+03:00
2026-03-04T04:41:00+03:00
в мире
саудовская аравия
военная операция сша и израиля против ирана
саудовская аравия
в мире, саудовская аравия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Саудовская Аравия, Военная операция США и Израиля против Ирана
ПВО Саудовской Аравии уничтожила девять беспилотников
Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили девять беспилотников