Путин подписал указ о порядке обращения за паспортом в новых регионах

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей при подаче заявления на получение российского паспорта могут не предоставлять перевод документов на русский язык.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вносит изменения в утвержденный ранее порядок подачи заявления о выдаче паспорта лицами, приобретшими российское гражданство в результате признания их гражданами РФ

Ранее было предусмотрено, что этот особый порядок для жителей новых регионов будет действовать до окончания переходного периода. В новом документе это указание о сроках исключено.

Таким образом и дальнейшем при подаче заявления о выдаче паспорта в ДНР ЛНР , Запорожской и Херсонской областях не будет применяться требование о том, что документы должны предоставляться с переводом на русский язык.

Аналогичные изменения внесены в порядок подачи заявления о признании ребенка младше 14 лет гражданином РФ и в порядок подачи, и учета заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины