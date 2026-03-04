https://ria.ru/20260304/putin-2078588888.html
Путин: Россия сообщила Турции о подготовке Киевом подрыва газопроводов
Путин: Россия сообщила Турции о подготовке Киевом подрыва газопроводов - РИА Новости, 04.03.2026
Путин: Россия сообщила Турции о подготовке Киевом подрыва газопроводов
Россия проинформировала Турцию о данных спецслужб РФ о подготовке Киевом акции по подрыву "Голубого потока" и "Турецкого потоков", сообщил президент России... РИА Новости, 04.03.2026
Путин: Россия сообщила Турции о подготовке Киевом подрыва газопроводов
Путин: Россия проинформировала Турцию о подготовке Киевом подрыва газопроводов