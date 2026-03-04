Рейтинг@Mail.ru
Путин поручит правительству проработку поставок газа на перспективные рынки - РИА Новости, 04.03.2026
20:42 04.03.2026 (обновлено: 22:17 04.03.2026)
Путин поручит правительству проработку поставок газа на перспективные рынки
Путин поручит правительству проработку поставок газа на перспективные рынки - РИА Новости, 04.03.2026
Путин поручит правительству проработку поставок газа на перспективные рынки
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит правительству, чтобы оно совместно с российскими компаниями проработало вопрос поставок природного газа из... РИА Новости, 04.03.2026
экономика
россия
владимир путин
правительство рф
европа
китай
павел зарубин
газпром
экономика, россия, владимир путин, правительство рф, европа, китай, павел зарубин, газпром, евросоюз, сила сибири — 2, турецкий поток
Экономика, Россия, Владимир Путин, Правительство РФ, Европа, Китай, Павел Зарубин, Газпром, Евросоюз, Сила Сибири — 2, Турецкий поток
Путин поручит правительству проработку поставок газа на перспективные рынки

Путин поручит правительству России проработать уход с газового рынка ЕС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит правительству, чтобы оно совместно с российскими компаниями проработало вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным – 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа – с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов, с 1 ноября 2027 года для долгосрочных.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Венгрия заинтересована в поставках газа из России, заявил Сийярто
Вчера, 19:40
Глава государства сообщил, что России может быть выгоднее прекратить поставки на европейский рынок и уйти на новые рынки, которые сейчас открываются, и там закрепиться.
"Я обязательно поручу правительству, чтобы оно вместе с нашими компаниями проработало этот вопрос", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Российский лидер подчеркнул, что в этом вопросе нет никакой политической подоплеки.
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В ЕС заявили, что могут возобновить обсуждения об импорте российского газа
3 марта, 14:56
Сейчас российский газ идет в Европу только по одной из двух ниток "Турецкого потока", предназначенной для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Экспорт по европейской ветке "Турецкого потока" в 2025 году стал рекордным, превысив 18 миллиардов кубометров.
Крупнейшим покупателем российского трубопроводного газа в прошлом году стал Китай. Поставки туда идут по "Силе Сибири". Его проектная мощность составляет 38 миллиардов кубометров. Однако поставки по нему в 2025 году превысили этот объем, достигнув 38,8 миллиарда кубометров.
"Газпром" и китайская CNPC осенью прошлого года договорились об увеличении поставок по "Силе Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубометров в год, по дальневосточному маршруту (его запуск ожидается в 2027 году) – с 10 до 12 миллиардов кубометров в год. Также стороны подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Путин рассказал, с чем связан взлет цен на газ на европейском рынке
Вчера, 20:40
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинПравительство РФЕвропаКитайПавел ЗарубинГазпромЕвросоюзСила Сибири — 2Турецкий поток
 
 
