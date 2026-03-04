Путин поручит правительству проработку поставок газа на перспективные рынки

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит правительству, чтобы оно совместно с российскими компаниями проработало вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным – 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа – с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов, с 1 ноября 2027 года для долгосрочных.
Глава государства сообщил, что России может быть выгоднее прекратить поставки на европейский рынок и уйти на новые рынки, которые сейчас открываются, и там закрепиться.
"Я обязательно поручу правительству, чтобы оно вместе с нашими компаниями проработало этот вопрос", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Российский лидер подчеркнул, что в этом вопросе нет никакой политической подоплеки.
Сейчас российский газ идет в Европу только по одной из двух ниток "Турецкого потока", предназначенной для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Экспорт по европейской ветке "Турецкого потока" в 2025 году стал рекордным, превысив 18 миллиардов кубометров.
Крупнейшим покупателем российского трубопроводного газа в прошлом году стал Китай. Поставки туда идут по "Силе Сибири". Его проектная мощность составляет 38 миллиардов кубометров. Однако поставки по нему в 2025 году превысили этот объем, достигнув 38,8 миллиарда кубометров.
"Газпром" и китайская CNPC осенью прошлого года договорились об увеличении поставок по "Силе Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубометров в год, по дальневосточному маршруту (его запуск ожидается в 2027 году) – с 10 до 12 миллиардов кубометров в год. Также стороны подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2".