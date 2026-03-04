Рейтинг@Mail.ru
Американские энергетические компании интересует только бизнес, заявил Путин
20:39 04.03.2026
Американские энергетические компании интересует только бизнес, заявил Путин
Американские энергетические компании интересует только бизнес, заявил Путин

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американские энергетические компании будут уходить на те рынки, где больше спрос, это продиктовано только бизнес-интересами, заявил президент России Владимир Путин.
"Американские компании, конечно, будут уходить туда, где больше платят. Это естественно, здесь ничего нет, здесь нет никакой политической подоплеки, только бизнес и всё", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отмечая, что европейский энергетический рынок потеряет некоторых традиционных поставщиков.
