https://ria.ru/20260304/putin-2078587470.html
Американские энергетические компании интересует только бизнес, заявил Путин
Американские энергетические компании интересует только бизнес, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2026
Американские энергетические компании интересует только бизнес, заявил Путин
Американские энергетические компании будут уходить на те рынки, где больше спрос, это продиктовано только бизнес-интересами, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T20:39:00+03:00
2026-03-04T20:39:00+03:00
2026-03-04T20:48:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063314908_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_1bce5b9f8bfce0aeaebfb1fded120ddf.jpg
https://ria.ru/20260304/putin-2078586347.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063314908_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_fba862386c2f2eb1d14b9883d8b50d4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, павел зарубин, в мире
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
Американские энергетические компании интересует только бизнес, заявил Путин
Путин: американские энергетические компании уйдут туда, где больше платят