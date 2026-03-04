Путин допустил прекращение Россией поставок газа в Европу прямо сейчас

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Россия может прекратить поставки газа на европейские рынки сейчас, а не через месяц, заявил Владимир Путин.
«
"Все равно они, как вы сейчас сказали, планируют через месяц, 24-го — последний день, с 25-го ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного. А через год, в 2027-м, еще дальнейшие ограничения, вплоть до полного запрета. А сейчас открываются другие рынки. И может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться", — сказал он автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
Президент добавил, что поручит правительству совместно с российскими компаниями проработать вопрос экспорта природного газа на перспективные торговые площадки. Он подчеркнул, что в этом нет никакой политической подоплеки.
Путин также объяснил взлет цен на газ в Европе до 700 долларов общей ситуацией на мировых рынках и ошибочным курсом властей ЕС. Вместе с тем на стоимость нефти, наоборот, повлияли в том числе ограничения на российское топливо.
Другие заявления
- На Украине сейчас готовятся акции по подрыву "Турецкого потока" и "Голубого потока", Москва проинформировала об этом Анкару.
- Угрозы диверсий на этих трубопроводах — очень опасная игра со стороны Киева.
- Нападение на российский газовоз в Средиземном море было террористической атакой.
- Киев постоянно создает проблемы для Евросоюза, "кусая руку, с которой клюет".
- Россия продолжит поставлять энергоресурсы надежным контрагентам.
- Американские энергетические компании уйдут на те рынки, где больше спрос, это продиктовано только бизнес-интересами.
Энергокризис в Европе
В конце 2024 года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов, вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта.
