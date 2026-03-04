Рейтинг@Mail.ru
Путин допустил прекращение Россией поставок газа в Европу прямо сейчас - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 04.03.2026 (обновлено: 22:17 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/putin-2078586347.html
Путин допустил прекращение Россией поставок газа в Европу прямо сейчас
Путин допустил прекращение Россией поставок газа в Европу прямо сейчас - РИА Новости, 04.03.2026
Путин допустил прекращение Россией поставок газа в Европу прямо сейчас
Россия может прекратить поставки газа на европейские рынки сейчас, а не через месяц, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T20:32:00+03:00
2026-03-04T22:17:00+03:00
россия
евросоюз
европа
владимир путин
павел зарубин
в мире
украина
природный газ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078589054_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad9fb873bd044a0bc96cea81211777f6.jpg
https://ria.ru/20260303/gaz-2078161048.html
https://ria.ru/20260215/gaz-2074273861.html
https://ria.ru/20260303/gaz-2078272563.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин допустил прекращение Россией поставок газа в Европу
Путин допустил прекращение Россией поставок газа на европейские рынки сейчас, а не через месяц, как хочет ЕС, и уход на более перспективные рынки.
2026-03-04T20:32
true
PT2M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078589054_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e00abd771a453e86c544f052f61330ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, европа, владимир путин, павел зарубин, в мире, украина, природный газ
Россия, Евросоюз, Европа, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире, Украина, Природный газ
Путин допустил прекращение Россией поставок газа в Европу прямо сейчас

Путин предложил прекратить поставки газа в ЕС прямо сейчас

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Россия может прекратить поставки газа на европейские рынки сейчас, а не через месяц, заявил Владимир Путин.
«

"Все равно они, как вы сейчас сказали, планируют через месяц, 24-го — последний день, с 25-го ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного. А через год, в 2027-м, еще дальнейшие ограничения, вплоть до полного запрета. А сейчас открываются другие рынки. И может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться", — сказал он автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

Трубопровод для транспортировки газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Названо условие, при котором газ в Европе подорожает до тысячи долларов
3 марта, 12:47
Президент добавил, что поручит правительству совместно с российскими компаниями проработать вопрос экспорта природного газа на перспективные торговые площадки. Он подчеркнул, что в этом нет никакой политической подоплеки.
Путин также объяснил взлет цен на газ в Европе до 700 долларов общей ситуацией на мировых рынках и ошибочным курсом властей ЕС. Вместе с тем на стоимость нефти, наоборот, повлияли в том числе ограничения на российское топливо.
Другие заявления
  • На Украине сейчас готовятся акции по подрыву "Турецкого потока" и "Голубого потока", Москва проинформировала об этом Анкару.
  • Угрозы диверсий на этих трубопроводах — очень опасная игра со стороны Киева.
  • Нападение на российский газовоз в Средиземном море было террористической атакой.
  • Киев постоянно создает проблемы для Евросоюза, "кусая руку, с которой клюет".
  • Россия продолжит поставлять энергоресурсы надежным контрагентам.
  • Американские энергетические компании уйдут на те рынки, где больше спрос, это продиктовано только бизнес-интересами.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на заседании Европейского парламента - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Пора заканчивать". ЕС отважился на непростое решение
15 февраля, 08:00

Энергокризис в Европе

В конце 2024 года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов, вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Новак прокомментировал резкий скачок цен на газ в Европе
3 марта, 18:17
 
РоссияЕвросоюзЕвропаВладимир ПутинПавел ЗарубинВ миреУкраинаПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала