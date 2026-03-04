https://ria.ru/20260304/putin-2078585289.html
Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз
Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз - РИА Новости, 04.03.2026
Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз
Президент России Владимир Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз в Средиземном море. РИА Новости, 04.03.2026
Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз
Путин: нападение на российский газовоз в средиземном море является терроризмом