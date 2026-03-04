https://ria.ru/20260304/putin-2078585195.html
Киев создает для ЕС проблемы одну за другой, заявил Путин
Киевский режим создает для Европейского союза проблемы, одну за другой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2026
Киев создает для ЕС проблемы одну за другой, заявил Путин
