Киев создает для ЕС проблемы одну за другой, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2026
20:25 04.03.2026 (обновлено: 20:39 04.03.2026)
Киев создает для ЕС проблемы одну за другой, заявил Путин
Киевский режим создает для Европейского союза проблемы, одну за другой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2026
киев, в мире, россия, владимир путин, павел зарубин, евросоюз
Президент Владимир Путин
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Киевский режим создает для Европейского союза проблемы, одну за другой, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Евросоюз предоставляет киевскому режиму помощь бесконечную и оружием, и деньгами, а киевский режим создает для Евросоюза проблемы, одну за другой", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Киевский режим кусает руку Евросоюза, заявил Путин
КиевВ миреРоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинЕвросоюз
 
 
