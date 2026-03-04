Рейтинг@Mail.ru
Киевский режим кусает руку Евросоюза, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2026
20:24 04.03.2026 (обновлено: 20:36 04.03.2026)
Киевский режим кусает руку Евросоюза, заявил Путин
Киевский режим кусает руку Евросоюза, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2026
Киевский режим кусает руку Евросоюза, заявил Путин
Киевский режим кусает ту руку, с которой клюет, - руку Евросоюза, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T20:24:00+03:00
2026-03-04T20:36:00+03:00
владимир путин
россия
украина
евросоюз
россия
украина
Владимир Путин, Россия, Украина, Евросоюз
Киевский режим кусает руку Евросоюза, заявил Путин

Путин: Украина кусает руку Евросоюза

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Киевский режим кусает ту руку, с которой клюет, - руку Евросоюза, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Получается, что киевский режим кусает на самом деле ту руку, с которой клюет, а именно - руку Евросоюза", - сказал российский лидер автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Путин добавил, что ЕС предоставляет бесконечную помощь Украине - финансы и оружие.
"А киевский режим создает Евросоюзу проблемы - одну за другой", - отметил глава государства.
