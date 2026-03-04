https://ria.ru/20260304/putin-2078584591.html
Повышение цен на нефть связано с запретом на импорт из России, заявил Путин
Повышение цен на нефть связано, в том числе, с ограничениями на российскую нефть, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T20:22:00+03:00
2026-03-04T20:22:00+03:00
2026-03-04T20:50:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
павел зарубин
россия
В мире, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин: цены на нефть повысились в том числе из-за ограничений против России