Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов, заявил Путин
Россия всегда была и остается надежным поставщиком энергоресурсов для всех партнеров, в том числе европейских, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T20:19:00+03:00
