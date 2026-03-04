Путин и Сийярто завершили встречу в Москве

Рейтинг@Mail.ru
20:18 04.03.2026 (обновлено: 20:20 04.03.2026)
политика, москва, владимир путин, петер сийярто
Политика, Москва, Владимир Путин, Петер Сийярто
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто завершили встречу в Кремле, она продлилась около часа, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в среду встретился в Кремле с Сийярто. В ходе этой встречи российский лидер сообщил, что принял решение освободить двух граждан Венгрии, которых насильно мобилизовали в ВСУ.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Сийярто на русском языке поблагодарил Путина за освобождение венгров
