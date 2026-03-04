https://ria.ru/20260304/putin-2078583032.html
Путин и Сийярто завершили встречу в Москве
Путин и Сийярто завершили встречу в Москве
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто завершили встречу в Кремле, она продлилась около часа,... РИА Новости, 04.03.2026
Путин и Сийярто завершили встречу в Москве, она продлилась около часа