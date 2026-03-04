https://ria.ru/20260304/putin-2078575466.html
Путин поощрил работников стратегически важных предприятий атомной отрасли
Путин поощрил работников стратегически важных предприятий атомной отрасли - РИА Новости, 04.03.2026
Путин поощрил работников стратегически важных предприятий атомной отрасли
Президент России Владимир Путин своим распоряжением поощрил почетной грамотой и объявил благодарность большому числу работников стратегически важных предприятий РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T19:45:00+03:00
2026-03-04T19:45:00+03:00
2026-03-04T19:45:00+03:00
экономика
россия
москва
северск
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
сибирский химический комбинат
твэл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067362776_0:29:2868:1642_1920x0_80_0_0_6fc35d0004cf4e12577a42c9828f6331.jpg
https://ria.ru/20260304/putin-2078567109.html
россия
москва
северск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067362776_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_7b009b2431d3df037e2ad11628678b62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, северск, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сибирский химический комбинат, твэл
Экономика, Россия, Москва, Северск, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Сибирский химический комбинат, ТВЭЛ
Путин поощрил работников стратегически важных предприятий атомной отрасли
Путин поощрил многих работников стратегически важных предприятий атомной отрасли