Рейтинг@Mail.ru
Путин поощрил работников стратегически важных предприятий атомной отрасли - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/putin-2078575466.html
Путин поощрил работников стратегически важных предприятий атомной отрасли
Путин поощрил работников стратегически важных предприятий атомной отрасли - РИА Новости, 04.03.2026
Путин поощрил работников стратегически важных предприятий атомной отрасли
Президент России Владимир Путин своим распоряжением поощрил почетной грамотой и объявил благодарность большому числу работников стратегически важных предприятий РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T19:45:00+03:00
2026-03-04T19:45:00+03:00
экономика
россия
москва
северск
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
сибирский химический комбинат
твэл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067362776_0:29:2868:1642_1920x0_80_0_0_6fc35d0004cf4e12577a42c9828f6331.jpg
https://ria.ru/20260304/putin-2078567109.html
россия
москва
северск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067362776_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_7b009b2431d3df037e2ad11628678b62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, северск, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сибирский химический комбинат, твэл
Экономика, Россия, Москва, Северск, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Сибирский химический комбинат, ТВЭЛ
Путин поощрил работников стратегически важных предприятий атомной отрасли

Путин поощрил многих работников стратегически важных предприятий атомной отрасли

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим распоряжением поощрил почетной грамотой и объявил благодарность большому числу работников стратегически важных предприятий госкорпорации "Росатом".
Согласно распоряжению главы государства, опубликованному в среду, за многолетнюю успешную работу в атомной отрасли почетной грамотой и благодарностью президента РФ отмечены более полусотни человек, в том числе работники таких предприятий, как управляющая компания топливного дивизиона "Росатома" АО "ТВЭЛ" (Москва), "Сибирский химический комбинат" (Северск, Томская область), "Новосибирский завод химконцентратов" (Новосибирск), "Производственное объединение "Электрохимический завод" (Зеленогорск, Красноярский край), "Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И.И.Африкантова" (Нижний Новгород).
Встреча Путина с главой МИД Венгрии Сийярто в Кремле - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Путин обсудил с главой МИД Венгрии сотрудничество в энергетике
Вчера, 19:14
 
ЭкономикаРоссияМоскваСеверскВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Сибирский химический комбинатТВЭЛ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала