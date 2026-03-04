Путин объявил благодарность сотрудникам "России сегодня"

За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявлена благодарность начальнику управления общероссийской информации Объединенной главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Юлии Оглоблиной и заместителю начальника управления — начальнику службы мониторинга Объединенной главной дирекции информации Яне Авдеевой.