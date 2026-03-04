Рейтинг@Mail.ru
Путин объявил благодарность сотрудникам "России сегодня" - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 04.03.2026 (обновлено: 23:28 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/putin-2078573153.html
Путин объявил благодарность сотрудникам "России сегодня"
Путин объявил благодарность сотрудникам "России сегодня" - РИА Новости, 04.03.2026
Путин объявил благодарность сотрудникам "России сегодня"
Владимир Путин объявил благодарность сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня", соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T19:38:00+03:00
2026-03-04T23:28:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260227/zaharova-2077196422.html
https://ria.ru/20260211/blagodyrenko-2073674182.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин объявил благодарность сотрудникам "России сегодня"

Путин объявил благодарность сотрудникам МИА "Россия сегодня"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин объявил благодарность сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня", соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.
За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявлена благодарность начальнику управления общероссийской информации Объединенной главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Юлии Оглоблиной и заместителю начальника управления — начальнику службы мониторинга Объединенной главной дирекции информации Яне Авдеевой.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Захарова назвала медиагруппу "Россия сегодня" примером национального СМИ
27 февраля, 15:39
Также благодарностями отмечены исполнительный директор — руководитель Международного мультимедийного пресс-центра Ольга Колева и специальный фотокорреспондент Объединенной дирекции фотоинформации Сергей Гунеев.
Кроме того, благодарность объявлена сотрудникам отдела Объединенной дирекции фотоинформации — бильд-редакторам Алексею Бабушкину и Павлу Быркину, начальнику отдела Объединенной дирекции фотоинформации Александру Вильфу, начальнику отдела Дирекции информационных технологий Алексею Горелову, заместителю главного редактора Дмитрию Груздеву, директору Дирекции медиадизайна Денису Золотареву, советнику Антону Шитикову.
Также отмечены начальник отдела Дирекции разработки программного обеспечения Василий Ильичев, заместитель руководителя продюсерского центра Михаил Кириллов, директор Дирекции дизайна коммуникаций и рекламы Глеб Киселев, директор Дирекции информационных технологий Сергей Макаров, заместитель директора Объединенной дирекции фотоинформации — руководитель Службы создания фотоконтента Иван Секретарев.
Специальному фотокорреспонденту Григорию Сысоеву, руководителю продюсерского центра Кириллу Кожину, замдиректора Дирекции разработки программного обеспечения Михаилу Корытову, директору Дирекции разработки программного обеспечения Дмитрию Косареву, директору Дирекции безопасности и защиты информации Михаилу Лабежихину также объявлена благодарность.
Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Андрей Благодыренко - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Путин наградил замглавреда "России сегодня"
11 февраля, 15:40
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала