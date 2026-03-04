Путин объявил благодарность сотрудникам "России сегодня"

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин объявил благодарность сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня", соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.
За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявлена благодарность начальнику управления общероссийской информации Объединенной главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Юлии Оглоблиной и заместителю начальника управления — начальнику службы мониторинга Объединенной главной дирекции информации Яне Авдеевой.
Также благодарностями отмечены исполнительный директор — руководитель Международного мультимедийного пресс-центра Ольга Колева и специальный фотокорреспондент Объединенной дирекции фотоинформации Сергей Гунеев.
Кроме того, благодарность объявлена сотрудникам отдела Объединенной дирекции фотоинформации — бильд-редакторам Алексею Бабушкину и Павлу Быркину, начальнику отдела Объединенной дирекции фотоинформации Александру Вильфу, начальнику отдела Дирекции информационных технологий Алексею Горелову, заместителю главного редактора Дмитрию Груздеву, директору Дирекции медиадизайна Денису Золотареву, советнику Антону Шитикову.
Также отмечены начальник отдела Дирекции разработки программного обеспечения Василий Ильичев, заместитель руководителя продюсерского центра Михаил Кириллов, директор Дирекции дизайна коммуникаций и рекламы Глеб Киселев, директор Дирекции информационных технологий Сергей Макаров, заместитель директора Объединенной дирекции фотоинформации — руководитель Службы создания фотоконтента Иван Секретарев.
Специальному фотокорреспонденту Григорию Сысоеву, руководителю продюсерского центра Кириллу Кожину, замдиректора Дирекции разработки программного обеспечения Михаилу Корытову, директору Дирекции разработки программного обеспечения Дмитрию Косареву, директору Дирекции безопасности и защиты информации Михаилу Лабежихину также объявлена благодарность.
Путин наградил замглавреда "России сегодня"
11 февраля, 15:40