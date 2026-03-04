Рейтинг@Mail.ru
Сийярто сможет забрать двух освобожденных венгров, заявил Путин
19:32 04.03.2026 (обновлено: 19:39 04.03.2026)
Сийярто сможет забрать двух освобожденных венгров, заявил Путин
владимир путин, венгрия, россия, петер сийярто, вооруженные силы украины
Владимир Путин, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сможет на своем самолете забрать из РФ освобожденных граждан Венгрии, которые были принудительно мобилизованы в ВСУ и попали в российский плен, заявил президент России Владимир Путин.
Путин на встрече с Сийярто заявил, что принял решение освободить двух граждан Венгрии, насильно мобилизованных в ВСУ и попавших в плен российский армии.
"Вы сможете, как и просил премьер-министр (Венгрии Виктор Орбан - ред.), забрать их с собой, прямо в самолет, на котором вы сюда приехали и на котором вы вернетесь в Будапешт", - сказал президент России.
Россия исполняет обязательства с Венгрией по энергоносителям, заявил Путин
Вчера, 19:27
 
Владимир ПутинВенгрияРоссияПетер СийяртоВооруженные силы Украины
 
 
