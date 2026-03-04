Сийярто сможет забрать двух освобожденных венгров, заявил Путин

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сможет на своем самолете забрать из РФ освобожденных граждан Венгрии, которые были принудительно мобилизованы в ВСУ и попали в российский плен, заявил президент России Владимир Путин.