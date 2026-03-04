https://ria.ru/20260304/putin-2078572036.html
Путин отметил положительное развитие России и Венгрии в энергетике
Путин отметил положительное развитие России и Венгрии в энергетике - РИА Новости, 04.03.2026
Путин отметил положительное развитие России и Венгрии в энергетике
Президент России Владимир Путин отметил положительное развитие отношений РФ и Венгрии в сфере энергетики, в том числе сотрудничество по АЭС "Пакш". РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T19:32:00+03:00
2026-03-04T19:32:00+03:00
2026-03-04T19:32:00+03:00
экономика
россия
венгрия
владимир путин
петер сийярто
аэс "пакш"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063279150_0:554:2092:1730_1920x0_80_0_0_d939db910079a4c37cd7a31735fb4eab.jpg
https://ria.ru/20260304/siyyarto-2078571926.html
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063279150_0:409:2036:1936_1920x0_80_0_0_91ad521b7f6a5e497f900a40f42b1ea9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, венгрия, владимир путин, петер сийярто, аэс "пакш"
Экономика, Россия, Венгрия, Владимир Путин, Петер Сийярто, АЭС "Пакш"
Путин отметил положительное развитие России и Венгрии в энергетике
Путин: отношения Венгрии и России в сфере энергетики развиваются положительно