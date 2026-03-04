Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил положительное развитие России и Венгрии в энергетике
19:32 04.03.2026
Путин отметил положительное развитие России и Венгрии в энергетике
Президент России Владимир Путин отметил положительное развитие отношений РФ и Венгрии в сфере энергетики, в том числе сотрудничество по АЭС "Пакш". РИА Новости, 04.03.2026
экономика, россия, венгрия, владимир путин, петер сийярто, аэс "пакш"
Экономика, Россия, Венгрия, Владимир Путин, Петер Сийярто, АЭС "Пакш"
Путин отметил положительное развитие России и Венгрии в энергетике

Путин: отношения Венгрии и России в сфере энергетики развиваются положительно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил положительное развитие отношений РФ и Венгрии в сфере энергетики, в том числе сотрудничество по АЭС "Пакш".
"В целом, отношения носят устойчивый характер и развиваются в положительном ключе, имею в виду и вопросы энергетической политики, включая и углеводороды, и наш флагманский проект - это атомная электростанция "Пакш", - сказал Путин в ходе встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Сийярто рассказал, зачем приехал на встречу с Путиным в Москву
ЭкономикаРоссияВенгрияВладимир ПутинПетер СийяртоАЭС "Пакш"
 
 
