Рейтинг@Mail.ru
Путин освободил двух насильно мобилизованных на Украине венгров - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 04.03.2026 (обновлено: 19:35 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/putin-2078571804.html
Путин освободил двух насильно мобилизованных на Украине венгров
Путин освободил двух насильно мобилизованных на Украине венгров - РИА Новости, 04.03.2026
Путин освободил двух насильно мобилизованных на Украине венгров
Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение освободить двух граждан Венгрии, насильно мобилизованных в ВСУ и попавших в российский плен. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T19:30:00+03:00
2026-03-04T19:35:00+03:00
владимир путин
вооруженные силы украины
венгрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_0:163:2980:1839_1920x0_80_0_0_da6322d222befa337c07204a9cc616ee.jpg
https://ria.ru/20260304/rossija-2078571102.html
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_ff988504e8bb01a276db04e4d7ed09a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, вооруженные силы украины, венгрия
Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Венгрия
Путин освободил двух насильно мобилизованных на Украине венгров

Путин освободил двух насильно мобилизованных в ВСУ венгров

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение освободить двух граждан Венгрии, насильно мобилизованных в ВСУ и попавших в российский плен.
"Это граждане, которые имеют двойное гражданство - и украинское, и венгерское. Они принудительно были мобилизованы. Мною принято решение освободить двух человек", - сказал российский лидер на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
Путин отметил, что Сийярто может забрать их на своем самолете.
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Путин: Россия знает об усилиях главы МИД Венгрии по поддержанию отношения
Вчера, 19:28
 
Владимир ПутинВооруженные силы УкраиныВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала