Не все зависит от России в вопросе энергоносителей, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2026
19:29 04.03.2026 (обновлено: 19:35 04.03.2026)
Не все зависит от России в вопросе энергоносителей, заявил Путин
Не все зависит от России в вопросе энергоносителей, заявил Путин
Не все зависит от России в вопросе выполнения обязательств перед Венгрией по энергоносителям, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2026
Не все зависит от России в вопросе энергоносителей, заявил Путин

Путин: не все зависит от РФ в обязательствах с Венгрией по энергоносителями

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Не все зависит от России в вопросе выполнения обязательств перед Венгрией по энергоносителям, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду встретился в Кремле с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал, что в ходе беседы будет затрагиваться в том числе тема блокировки киевским режимом прокачки нефти по трубопроводу "Дружба".
"Что касается углеводородов, понимаю, что вас это не может не беспокоить, прежде всего поставки нефти. Видим, что творится сейчас на газовых рынках в мире и на европейских газовых рынках. Мы обсудим с удовольствием все эти вопросы. И все, что от нас зависит, мы всегда исполняли все наши обязательства и, конечно, намерены и готовы это делать. Не все зависит от нас, но, повторяю, мы всегда были надежными поставщиками", - сказал Путин в ходе встречи.
Путин рассказал об отношениях России и Венгрии
