Не все зависит от России в вопросе энергоносителей, заявил Путин

"Что касается углеводородов, понимаю, что вас это не может не беспокоить, прежде всего поставки нефти. Видим, что творится сейчас на газовых рынках в мире и на европейских газовых рынках. Мы обсудим с удовольствием все эти вопросы. И все, что от нас зависит, мы всегда исполняли все наши обязательства и, конечно, намерены и готовы это делать. Не все зависит от нас, но, повторяю, мы всегда были надежными поставщиками", - сказал Путин в ходе встречи.