Россия исполняет обязательства с Венгрией по энергоносителям, заявил Путин
Россия всегда исполняла и готова исполнять все свои обязательства перед Венгрией по вопросу поставок энергоносителей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T19:35:00+03:00
Венгрия, Россия, Владимир Путин, Петер Сийярто, Экономика
