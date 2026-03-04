Рейтинг@Mail.ru
Путин подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей
19:26 04.03.2026 (обновлено: 19:34 04.03.2026)
Путин подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей. РИА Новости, 04.03.2026
россия, экономика, венгрия, владимир путин, петер сийярто
Россия, Экономика, Венгрия, Владимир Путин, Петер Сийярто
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей.
Путин в среду встретился в Кремле с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.
Глава российского государства обратился к Сийярто, говоря о том, что Венгрию не может не беспокоить ситуация с мировыми и европейскими газовыми рынками, и Россия готова обсуждать этот вопрос.
"И все, что от нас зависит, мы всегда исполняли все наши обязательства, и, конечно, намерены и готовы это делать. Не все зависит от нас, но, повторяю, мы всегда были надежными поставщиками", - сказал Путин в ходе встречи.
Россия Экономика Венгрия Владимир Путин Петер Сийярто
 
 
