Путин подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей
2026-03-04T19:26:00+03:00
россия
экономика
венгрия
владимир путин
петер сийярто
россия
венгрия
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей.
Путин
в среду встретился в Кремле с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто
.
Глава российского государства обратился к Сийярто, говоря о том, что Венгрию не может не беспокоить ситуация с мировыми и европейскими газовыми рынками, и Россия
готова обсуждать этот вопрос.
"И все, что от нас зависит, мы всегда исполняли все наши обязательства, и, конечно, намерены и готовы это делать. Не все зависит от нас, но, повторяю, мы всегда были надежными поставщиками", - сказал Путин в ходе встречи.