Лавров, Ушаков и Мантуров участвовали на встрече Путина и Сийярто в Кремле
19:15 04.03.2026 (обновлено: 19:23 04.03.2026)
Лавров, Ушаков и Мантуров участвовали на встрече Путина и Сийярто в Кремле
2026
Лавров, Ушаков и Мантуров участвовали на встрече Путина и Сийярто в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков и первый вице-премьер РФ Денис Мантуров приняли участие во встрече российского лидера Владимира Путина с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, передает корреспондент РИА Новости.
Также во встрече принял участие посол Венгрии в РФ Норберт Конкой.
Путин в среду встретился в Кремле с Сийярто. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал, что в ходе беседы будет затрагиваться в том числе тема блокировки киевским режимом прокачки нефти по трубопроводу "Дружба".
Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Путин обсудил с главой МИД Венгрии сотрудничество в энергетике
