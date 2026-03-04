Лавров, Ушаков и Мантуров участвовали на встрече Путина и Сийярто в Кремле

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков и первый вице-премьер РФ Денис Мантуров приняли участие во встрече российского лидера Владимира Путина с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, передает корреспондент РИА Новости.