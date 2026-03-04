https://ria.ru/20260304/putin-2078567109.html
Путин обсудил с главой МИД Венгрии сотрудничество в энергетике
Путин обсудил с главой МИД Венгрии сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 04.03.2026
Путин обсудил с главой МИД Венгрии сотрудничество в энергетике
Владимир Путин на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто обсудил сотрудничество в энергетике и освобождение пленных. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T19:14:00+03:00
2026-03-04T19:14:00+03:00
2026-03-04T20:32:00+03:00
венгрия
россия
петер сийярто
владимир путин
в мире
украина
дружба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078575334_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38bba8820449b2a538807eba13cde12b.jpg
https://ria.ru/20260213/peregovory-2074061869.html
https://ria.ru/20260304/druzhby-2078457163.html
венгрия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078575334_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_19e8dce83c75ec2c296b8ddd987748bd.jpg
Встреча Путина с главой МИД Венгрии Сийярто в Кремле
Владимир Путин на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто обсудил сотрудничество в энергетике и освобождение пленных.
Президент отметил, что отношения Москвы и Будапешта развиваются и носят устойчивый характер. Он подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей.
2026-03-04T19:14
true
PT5M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, петер сийярто, владимир путин, в мире, украина, дружба
Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Владимир Путин, В мире, Украина, Дружба
Путин обсудил с главой МИД Венгрии сотрудничество в энергетике
Путин и Сийярто обсудили в Кремле сотрудничество в энергетике
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто обсудил сотрудничество в энергетике и освобождение пленных.
Президент отметил, что отношения Москвы и Будапешта развиваются и носят устойчивый характер. Он подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей.
«
"Что касается углеводородов — понимаю, что вас это не может не беспокоить, прежде всего поставки нефти. Видим, что творится сейчас на газовых рынках в мире и на европейских газовых рынках. <...> Мы всегда исполняли все наши обязательства и, конечно, намерены и готовы это делать".
Владимир Путин
президент России
Глава государства также сообщил о решении освободить двух граждан Венгрии, насильно мобилизованных в ВСУ.
«
"Вы сможете, как и просил премьер-министр (Виктор Орбан. — Прим. ред.), забрать их с собой прямо в самолет, на котором вы сюда приехали и на котором вы вернетесь в Будапешт".
Владимир Путин
президент России
Сийярто, со своей стороны, заявил, что прилетел в Москву для получения гарантии предоставления Венгрии энергоресурсов.
«
"Украина уже несколько недель блокирует трубопровод "Дружба". <...> Она блокирует поставку нефти на основе политического решения. Именно поэтому мы заинтересованы в том, чтобы поставки газа и углеводородов продолжались надежно и стабильно".
Петер Сийярто
глава МИД Венгрии
Переговоры продлились около часа. В них также приняли участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Денис Мантуров.
В конце января Украина прекратила транзит нефти в Венгрию и Словакию через трубопровод "Дружба". По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава
в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в ЕС
.
В свою очередь, Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза и кредит Киеву на 90 миллиардов евро, а также объявил о приостановке экспорта дизельного топлива.