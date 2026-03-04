Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с главой МИД Венгрии сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 04.03.2026
19:14 04.03.2026 (обновлено: 20:32 04.03.2026)
Путин обсудил с главой МИД Венгрии сотрудничество в энергетике
Путин обсудил с главой МИД Венгрии сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 04.03.2026
Путин обсудил с главой МИД Венгрии сотрудничество в энергетике
Владимир Путин на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто обсудил сотрудничество в энергетике и освобождение пленных. РИА Новости, 04.03.2026
венгрия, россия, петер сийярто, владимир путин, в мире, украина, дружба
Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Владимир Путин, В мире, Украина, Дружба
Путин обсудил с главой МИД Венгрии сотрудничество в энергетике

Путин и Сийярто обсудили в Кремле сотрудничество в энергетике

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто обсудил сотрудничество в энергетике и освобождение пленных.
Президент отметил, что отношения Москвы и Будапешта развиваются и носят устойчивый характер. Он подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей.
"Что касается углеводородов — понимаю, что вас это не может не беспокоить, прежде всего поставки нефти. Видим, что творится сейчас на газовых рынках в мире и на европейских газовых рынках. <...> Мы всегда исполняли все наши обязательства и, конечно, намерены и готовы это делать".

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве
Владимир Путин
президент России
Глава государства также сообщил о решении освободить двух граждан Венгрии, насильно мобилизованных в ВСУ.
"Вы сможете, как и просил премьер-министр (Виктор Орбан. — Прим. ред.), забрать их с собой прямо в самолет, на котором вы сюда приехали и на котором вы вернетесь в Будапешт".

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве
Владимир Путин
президент России
Сийярто, со своей стороны, заявил, что прилетел в Москву для получения гарантии предоставления Венгрии энергоресурсов.
"Украина уже несколько недель блокирует трубопровод "Дружба". <...> Она блокирует поставку нефти на основе политического решения. Именно поэтому мы заинтересованы в том, чтобы поставки газа и углеводородов продолжались надежно и стабильно".

Петер Сийярто на сессии Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве
Петер Сийярто
глава МИД Венгрии
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Рубио заявил о переговорах с Венгрией по отказу от энергоресурсов из России
13 февраля, 02:37
Переговоры продлились около часа. В них также приняли участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Денис Мантуров.
В конце января Украина прекратила транзит нефти в Венгрию и Словакию через трубопровод "Дружба". По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в ЕС.
В свою очередь, Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза и кредит Киеву на 90 миллиардов евро, а также объявил о приостановке экспорта дизельного топлива.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Фицо привел доказательства исправной работы "Дружбы"
Вчера, 14:06
 
