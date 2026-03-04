Рейтинг@Mail.ru
Путин обновил состав президентского Совета по межнациональным отношениям - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/putin-2078560545.html
Путин обновил состав президентского Совета по межнациональным отношениям
Путин обновил состав президентского Совета по межнациональным отношениям - РИА Новости, 04.03.2026
Путин обновил состав президентского Совета по межнациональным отношениям
Президент России Владимир Путин обновил состав президентского Совета по межнациональным отношениям, включив в него в том числе руководителя Росмолодежи Григория РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T18:40:00+03:00
2026-03-04T18:40:00+03:00
политика
россия
север
дальний восток
владимир путин
григорий гуров
родина - конгресс русских общин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20260304/mvd-2078487776.html
россия
север
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, север, дальний восток, владимир путин, григорий гуров, родина - конгресс русских общин
Политика, Россия, Север, Дальний Восток, Владимир Путин, Григорий Гуров, Родина - Конгресс русских общин
Путин обновил состав президентского Совета по межнациональным отношениям

Путин включил Гурова в президентский Совет по межнациональным отношениям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обновил состав президентского Совета по межнациональным отношениям, включив в него в том числе руководителя Росмолодежи Григория Гурова.
Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Наряду с главой Росмолодежи в совет вошел президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Александр Новьюхов. Возглавлявший ранее эту ассоциацию Григорий Ледков этим же указом исключен из состава совета.
Изменился и состав президиума совета по межнацотношениям. В него включены первый заместитель главы МВД, начальник Миграционной службы ведомства Андрей Кикоть и глава общественной организации "Родина - Конгресс русских общин" Алексей Журавлев.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Колокольцев рассказал о пресечении конфликтов на межэтнической почве
Вчера, 15:22
 
ПолитикаРоссияСеверДальний ВостокВладимир ПутинГригорий ГуровРодина - Конгресс русских общин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала