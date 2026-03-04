https://ria.ru/20260304/putin-2078560545.html
Путин обновил состав президентского Совета по межнациональным отношениям
Президент России Владимир Путин обновил состав президентского Совета по межнациональным отношениям, включив в него в том числе руководителя Росмолодежи Григория РИА Новости, 04.03.2026
политика
россия
север
дальний восток
владимир путин
григорий гуров
родина - конгресс русских общин
россия
север
дальний восток
Путин обновил состав президентского Совета по межнациональным отношениям
