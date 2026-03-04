https://ria.ru/20260304/putin-2078557383.html
Путин рассказал, когда пройдет заседание Совета по стратегическому развитию
Путин рассказал, когда пройдет заседание Совета по стратегическому развитию - РИА Новости, 04.03.2026
Путин рассказал, когда пройдет заседание Совета по стратегическому развитию
Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам планируется провести в июне, на нем, в частности, будет обсуждаться тема графика работы... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T18:26:00+03:00
2026-03-04T18:26:00+03:00
2026-03-04T18:26:00+03:00
россия
владимир путин
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам планируется провести в июне, на нем, в частности, будет обсуждаться тема графика работы детских садов и групп продленного дня в школах, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства на совещании с правительством в среду обратил внимание на то, что графики работы детских садов и групп продленного дня в школах должны быть выстроены с учетом режима занятости работающих родителей.
"Такая задача уже была поставлена. Итоги ее исполнения подведем, как и договаривались ранее, в июне текущего года на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам", - сказал Путин
