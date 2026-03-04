Путин рассказал, когда пройдет заседание Совета по стратегическому развитию

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам планируется провести в июне, на нем, в частности, будет обсуждаться тема графика работы детских садов и групп продленного дня в школах, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства на совещании с правительством в среду обратил внимание на то, что графики работы детских садов и групп продленного дня в школах должны быть выстроены с учетом режима занятости работающих родителей.