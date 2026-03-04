Путин установил штатную численность ВС России

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин установил штатную численность ВС РФ в количестве 2 391 770 человек, в том числе 1 502 640 военнослужащих, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин установил штатную численность ВС РФ в количестве 2 391 770 человек, в том числе 1 502 640 военнослужащих, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 391 770 единиц, в том числе 1 502 640 военнослужащих", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.