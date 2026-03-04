Рейтинг@Mail.ru
Путин установил штатную численность ВС России - РИА Новости, 04.03.2026
18:19 04.03.2026 (обновлено: 21:44 04.03.2026)
Путин установил штатную численность ВС России
Путин установил штатную численность ВС России - РИА Новости, 04.03.2026
Путин установил штатную численность ВС России
Президент России Владимир Путин установил штатную численность ВС РФ в количестве 2 391 770 человек, в том числе 1 502 640 военнослужащих, соответствующий... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T18:19:00+03:00
2026-03-04T21:44:00+03:00
вооруженные силы рф
владимир путин
россия
россия
вооруженные силы рф, владимир путин, россия
Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Россия
Путин установил штатную численность ВС России

Путин установил штатную численность ВС России на уровне 2,4 миллиона человек

© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор"
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин установил штатную численность ВС РФ в количестве 2 391 770 человек, в том числе 1 502 640 военнослужащих, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 391 770 единиц, в том числе 1 502 640 военнослужащих", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Согласно указу президента от 16 сентября 2024 года, штатная численность ВС РФ ранее составляла 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военных.
Совфед одобрил закон о запрете выдачи иностранцев, служащих в ВС России
Вооруженные силы РФВладимир ПутинРоссия
 
 
