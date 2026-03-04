https://ria.ru/20260304/putin-2078555726.html
Путин установил штатную численность ВС России
Президент России Владимир Путин установил штатную численность ВС РФ в количестве 2 391 770 человек, в том числе 1 502 640 военнослужащих, соответствующий... РИА Новости, 04.03.2026
