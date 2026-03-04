https://ria.ru/20260304/putin-2078553834.html
Путин назвал заказы для обновления транспорта благом для промышленности
Путин назвал заказы для обновления транспорта благом для промышленности - РИА Новости, 04.03.2026
Путин назвал заказы для обновления транспорта благом для промышленности
Дополнительные заказы для обновления общественного транспорта в регионах всегда являются благом для промышленности, отметил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 04.03.2026
экономика
россия
владимир путин
россия
Путин назвал заказы для обновления транспорта благом для промышленности
