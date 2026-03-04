Путин рассказал о продолжении работы по обновлению общественного транспорта

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Власти РФ продолжат работу по обновлению общественного транспорта в регионах, заявил президент страны Владимир Путин.

В среду он проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.

"Даже в такое непростое время для страны оказывается реальная финансовая поддержка регионам", - отметил Цыденов.