Путин отметил работу губернатора Оренбургской области в сфере образования

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ отметил работу губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева в развитии образования в регионе.
Солнцев рассказал, что в Оренбургской область проделана огромная работа - за последние шесть лет было открыто 16 школ - это более 12 тысяч учебных мест. Также построен 31 детский сад, а в 142 школах проведен капитальный ремонт.
"Евгений Александрович, я вас хочу поблагодарить за то, что вы уделяете этой работе столько внимания. И надеюсь на то, что эта работа будет продолжаться в таком же темпе и с таким же качеством", - сказал Путин.
Губернатор также подчеркнул, что в Оренбургской области ведется работа по развитию программы профессионалитета - на сегодняшний день открыто уже 17 технологических кластеров, а в прошлом году область вошла в десятку сильнейших регионов России по уровню подготовки кадров в системе СПО.
"Каждый четвертый отличник уже выбирает СПО - это очень хороший показатель. То, о чем мы говорили, мы уже достигли показателей 2030 года", - добавил Солнцев.