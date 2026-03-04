Путин отметил работу губернатора Оренбургской области в сфере образования

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ отметил работу губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева в развитии образования в регионе.

"Каждый четвертый отличник уже выбирает СПО - это очень хороший показатель. То, о чем мы говорили, мы уже достигли показателей 2030 года", - добавил Солнцев.