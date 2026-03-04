https://ria.ru/20260304/putin-2078544402.html
Путин поручил внимательно относиться к помощи россиянам на Ближнем Востоке
Путин поручил внимательно относиться к помощи россиянам на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.03.2026
Путин поручил внимательно относиться к помощи россиянам на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил правительству не ослаблять внимания к оказанию помощи россиянам, которые остаются в странах Ближнего Востока. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:48:00+03:00
2026-03-04T17:48:00+03:00
2026-03-04T17:57:00+03:00
ближний восток
россия
владимир путин
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078541300_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_c721f48f988d34a594ef6048169b9685.jpg
https://ria.ru/20260304/ssha-2078528419.html
ближний восток
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078541300_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_4ad4b91dfcbd74ca08b15985055dfd2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, россия, владимир путин, сша, военная операция сша и израиля против ирана
Ближний Восток, Россия, Владимир Путин, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Путин поручил внимательно относиться к помощи россиянам на Ближнем Востоке
Путин поручил кабмину не снижать внимания к помощи россиянам на Ближнем Востоке