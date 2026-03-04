Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил внимательно относиться к помощи россиянам на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 04.03.2026 (обновлено: 17:57 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/putin-2078544402.html
Путин поручил внимательно относиться к помощи россиянам на Ближнем Востоке
Путин поручил внимательно относиться к помощи россиянам на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.03.2026
Путин поручил внимательно относиться к помощи россиянам на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил правительству не ослаблять внимания к оказанию помощи россиянам, которые остаются в странах Ближнего Востока. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:48:00+03:00
2026-03-04T17:57:00+03:00
ближний восток
россия
владимир путин
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078541300_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_c721f48f988d34a594ef6048169b9685.jpg
https://ria.ru/20260304/ssha-2078528419.html
ближний восток
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078541300_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_4ad4b91dfcbd74ca08b15985055dfd2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ближний восток, россия, владимир путин, сша, военная операция сша и израиля против ирана
Ближний Восток, Россия, Владимир Путин, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Путин поручил внимательно относиться к помощи россиянам на Ближнем Востоке

Путин поручил кабмину не снижать внимания к помощи россиянам на Ближнем Востоке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству не ослаблять внимания к оказанию помощи россиянам, которые остаются в странах Ближнего Востока.
"Прошу внимания к этим вопросам (оказанию помощи россиянам в странах Ближнего Востока - ред.) не ослаблять - наоборот, работать самым серьезным образом, чтобы никаких проблем не возникало", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство. Сейчас из региона организованы вывозные рейсы для россиян.
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Все намного хуже". В США выступили с тревожным предупреждением из-за Ирана
Вчера, 17:06
 
Ближний ВостокРоссияВладимир ПутинСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала